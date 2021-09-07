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Общество7 сентября 2021 10:04

Туляки-победительницы Всероссийского конкурса «Большая перемена» отправились в железнодорожное путешествие до Дальнего Востока

Школьницы поехали в образовательное путешествие на специальном поезде
Игорь КОПЫТОВ
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Туляки-победительницы Всероссийского конкурса «Большая перемена» отправились в железнодорожное путешествие до Дальнего Востока

Туляки-победительницы Всероссийского конкурса «Большая перемена» отправились в железнодорожное путешествие до Дальнего Востока

Фото: материалы пресс-служб

Трое тулячек - Диана Фатькина из лицея №2 имени, Алина Ильина из центра образорвания №58) и Кира Савилова из гимназии №1, победившие во втором сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена» - проедут по маршруту Москва – Владивосток и обратно.

Школьники смогут увидеть Уральские горы, озеро Байкал, посетить космодром «Восточный», а также познакомиться с историей и культурой российских городов.