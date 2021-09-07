Максим Беляев вернулся в состав тульского «Арсенала» Фото: материалы пресс-служб

29-летний центральный защитник Максим Беляев, находившийся в статусе свободного агента с 1 июля, подписал новый контракт с тульским «Арсеналом», за который выступал и ранее. Он дебютировал в составе оружейников весной 2016 года, прошел путь от ФНЛ до Лиги Европы, вызывался в сборную России. За шесть сезонов сыграл более ста официальных матчей. В прошлом сезоне Беляев провел 16 матчей за «Арсенал» в Российской Премьер-Лиге.

Напомним, в трансферное окно Максим Беляев с большой долей вероятности должен был перейти в «Локомотив», однако столичный клуб отказался от него в пользу Слободана Райковича.