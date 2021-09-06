Где в Туле не будет света завтра, 7 сентября: публикуем список адресов
Фото: Алексей ФОКИН
Ограничения в подаче электричества коснутся следующих адресов:
с 09:00 до 16:00 - Мясново: Одоевское ш., 12; ул. Привокзальная, 25;
с 09:00 до 17:00 - ул. Коксовая, 2-16 (четн.), 14-а, 4-а, 3-13 (нечетн.); ул. Клюева, 1-39 (нечетн.), 2-28 (четн.); ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (четн.), 41-51 (нечетн.); ул. Щорса, 1; пер. Циолковского, 22; ул. Шевченко, 26; Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечетн.); 1-й Полюсный пр-зд, 1-5 (нечетн.), 2-8 (четн.); 18-й пр-зд, 4, 6, 8, ; ул. Болотова, 1-а-е, 2-а-ж, 1-19 (нечетн.), 19-а, 22-а, 2-22 (четн.); ул. Кабакова, 38; п. Южный: ул. Шоссейная, 2-а, 2, 4, 8, 7, 10, 14; ул. Шахтерская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 47, 51 (частн. сектор), 37, 43, 45, 47, 49, 50, 51 (Многоквартирные); ул. Садовая, 1, 3, 2-18 (четн.); ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-а, 1-13; п. Южный: ул. Шахтерская, 3, 1, 2, 1-а, 2-8 (четн.), 13, 17, 21-33 (нечетн.); ул. Первомайская, 1-10; ул. Транспортная, 5-9; ул. Станционная, 5-17;
с 09:00 до 18:00 - ул. Ф. Энгельса, 147, 147-а; пр-т Ленина, 76-а.