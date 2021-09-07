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Здоровье7 сентября 2021 4:00

В коронавирусных госпиталях Тульской области пустуют почти 4 сотни коек

На высоком уровне сохраняется число заболеваний внебольничной пневмонией
Игорь КОПЫТОВ
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В коронавирусных госпиталях Тульской области пустуют почти 4 сотни коек

В коронавирусных госпиталях Тульской области пустуют почти 4 сотни коек

Фото: Алексей ФОКИН

Сейчас коечный фонд региона насчитывает более тысячи единиц, в госпиталях остаются 625 пациентов.

По сравнению с прошлой неделей в регионе нет существенных изменений уровня заболеваемости ОРВИ. Всего зафиксировано 4186 случаев ОРВИ, что выше эпидпорога на 4,7% и выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 7%. В Туле порог заболеваемости превышен на 26%. По сравнению с прошлой неделей уровень стабильный.

На высоком уровне сохраняется число заболеваний внебольничной пневмонией. Но здесь наблюдается тенденция к снижению. За последнюю неделю зарегистрировано 226 случаев, что на 11% ниже предыдущей.