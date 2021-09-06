66 нетрезвых водителей задержали на дорогах Тульской области на прошлой неделе Фото: Алексей ФОКИН

С 30 августа по 5 сентября пресечено 170 тысяч 922 нарушения правил дорожного движения, из которых 168 823 связаны с выездом на «встречку» и превышением скорости.

184 водителя нарушали требования к перевозке детей, 200- катались с сильно затонированными стеклами, еще 15 сели за руль, будучи лишенными прав.

66 человек управляли авто в состоянии опьянения, а 36 из них отказались проходить медицинское освидетельствование, 8 - ранее уже наказывались за подобные нарушения.

Кроме того, 181 транспортное средство перемещено на специализированную стоянку.