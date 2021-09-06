Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2021 17:14

66 нетрезвых водителей задержали на дорогах Тульской области на прошлой неделе

Госавтоинспекция Тульской области подвела итоги
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
66 нетрезвых водителей задержали на дорогах Тульской области на прошлой неделе

66 нетрезвых водителей задержали на дорогах Тульской области на прошлой неделе

Фото: Алексей ФОКИН

С 30 августа по 5 сентября пресечено 170 тысяч 922 нарушения правил дорожного движения, из которых 168 823 связаны с выездом на «встречку» и превышением скорости.

184 водителя нарушали требования к перевозке детей, 200- катались с сильно затонированными стеклами, еще 15 сели за руль, будучи лишенными прав.

66 человек управляли авто в состоянии опьянения, а 36 из них отказались проходить медицинское освидетельствование, 8 - ранее уже наказывались за подобные нарушения.

Кроме того, 181 транспортное средство перемещено на специализированную стоянку.