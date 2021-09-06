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Происшествия6 сентября 2021 2:26

В Ясногорском районе в аварии пострадал 10-летний ребенок

В момент ДТП он находился в детском кресле
Елена Иргиз
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Машина вылетела на обочину и свалилась в кювет

Машина вылетела на обочину и свалилась в кювет

Фото: материалы пресс-служб

В Ясногорском районе в аварии пострадал 10-летний ребенок. Авария случилась около 17:20 на 1-ом километре автодороги «Спицино – Иваньково – Есуково» 4 сентября.

По предварительным данным, 51-летняя женщина, будучи за рулем «Nissan Tiida», не справилась с управлением автомобиля на скорости, от чего машина вылетела на обочину и в кювет.

В результате травмы получил 10-летний мальчик: ему оказали медицинскую помощь. В момент ДТП он находился в детском кресле.