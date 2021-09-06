Под Тулой водитель не справился с управлением и погиб, врезавшись в дерево

Иномарка вылетела с трассы в кювет и врезала в дерево Фото: материалы пресс-служб

Под Тулой «Renault» врезался в дерево: водитель не справился с управлением и погиб. Авария случилась поздно вечером в воскресенье.

По данным региональной ГИБДД, 5 сентября около 23:40 при подъезде к населенному пункту Болохово 37-летний мужчина, будучи за рулем «Renault Fluence», не справился с управлением автомобиля, от чего иномарка вылетела с трассы в кювет и врезала в дерево.

В результате аварии водитель «Renault» скончался на месте от полученных травм.