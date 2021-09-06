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Происшествия6 сентября 2021 16:13

Под Тулой водитель не справился с управлением и погиб, врезавшись в дерево

Авария случилась ночью 5 сентября
Елена Иргиз
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Иномарка вылетела с трассы в кювет и врезала в дерево

Иномарка вылетела с трассы в кювет и врезала в дерево

Фото: материалы пресс-служб

Под Тулой «Renault» врезался в дерево: водитель не справился с управлением и погиб. Авария случилась поздно вечером в воскресенье.

По данным региональной ГИБДД, 5 сентября около 23:40 при подъезде к населенному пункту Болохово 37-летний мужчина, будучи за рулем «Renault Fluence», не справился с управлением автомобиля, от чего иномарка вылетела с трассы в кювет и врезала в дерево.

В результате аварии водитель «Renault» скончался на месте от полученных травм.