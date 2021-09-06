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Происшествия6 сентября 2021 15:35

Под Тулой «ВАЗ» врезался в ЛЭП: у водителя не было прав

Предположительно юноша не справился с вождением автомобиля
Елена Иргиз
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Авария случилась поздно вечером 3 сентября

Авария случилась поздно вечером 3 сентября

Фото: материалы пресс-служб

Под Тулой «ВАЗ» врезался в ЛЭП: у водителя не было прав. Авария случилась поздно вечером 3 сентября.

По предварительной информации, в минувшую пятницу около 22:30 на 2-м проезде 1-го микрорайона села Высокое под Тулой 21-летний молодой человек без водительских прав управлял «ВАЗ 2113». Юноша не справился с вождением, от чего автомобиль врезался в опору линии электропередачи.

В результате происшествия пострадал сам водитель «ВАЗа»: его с травмами отвезли в больницу.