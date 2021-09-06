Кому в Туле отключат воду 7 сентября

Отключения связаны с аварийно-восстановительными работами Фото: Алексей ФОКИН

По сообщениям АО «Тулагорводоканал», 7 сентября в Туле с 10:00 не будет воды в трех домах в центре города и в селе Архангельское.

Так, отключат воду в Архангельском из-за ремонтных работ в доме № 6 по улице Тепличная. А в самой Туле без воды останутся жители адресов ул. Революции д. 17, ул. Демонстрации дома. 2, 4 по причине ремонта на ВНС Демонстрации д. 2.

После завершения работ какое-то время может идти мутная и ржавая вода.