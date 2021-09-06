Тульский театр-студия «Мюсли» получил Гран-при международного фестиваля Фото: соцсети

На II Международном театральном фестивале «QuintaTheatreFest», в котором приняли участие коллективы из Греции, Италии, Испании, Бразилии и России, туляки показали музыкально-пластический спектакль «Мама Шамана» по сказкам Яны Мори. Постановка синтезировала несколько жанров — здесь и элементы кукольного театра, театр масок, анимация, театр теней, танцы, пантомима.

Жюри отметило работу туляков сразу несколькими наградами - в номинациях «Лучшие костюмы», «Лучшее музыкальное оформление спектакля» и Гран-при фестиваля.