В Тульской области впервые прошел «Серебряный турслет» Фото: соцсети

Мероприятие по спортивному туризму собрало на территории лыжной базы «Спартак» несколько сотен участников. К слету присоединились любители здорового образа жизни из 12 муниципальных образований Тульской области. Самым старшим из них стал 80-летний житель Узловой.

Участники прошли маршрут диной 2 километра, на котором их ожидало 10 заданий, среди которых установка палатки, вязка узлов, разведение костра, определение азимута. Был и творческий этап испытаний - конкурс с вопросами по региональному туризму.

На маршруте лучшими стали участники тульской команды «Костер», вторыми - одоевцы из «Полярной звезды», третьими - «Алексинские пряники».