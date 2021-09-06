В Тульской области стартует первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый» Фото: Алексей ФОКИН

11 сентября в первом туре за победу поборются участковые уполномоченные полиции, несущие службу во всех районах Тульской области.

Анкеты участников первого этапа конкурса будут размещены на официальном сайте областного Управления МВД России. Жители региона до 20 сентября путем онлайн-голосования смогут выбрать лучшего участкового уполномоченного полиции из каждого района.

Победители районных голосований будут участвовать во втором туре, в котором с 7 по 16 октября 2021 года, также в ходе онлайн-голосования определится победитель областного этапа конкурса. Он представит Тульскую область уже на всероссийском этапе.