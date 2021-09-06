833 раза за минувшие сутки обращались туляки за помощью в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки в Туле произошло 13 ДТП, в которых пострадали 2 человека, погибших нет.

Также зафиксирован один пожар в квартире на ул. Гагарина песелка Ленинский. В целом же по области произошло 9 пожаров: горел дом в деревне Мордовка Ефремовского района, неэксплуатируемые строения на ул. Молодежная п. Грицовский Веневского района и на ул. Строительная микрорайона Сокольники Новомосковска, блок сараев на ул. Садовая с. Павлов-Хутор Ефремовского района, гараж на ул. Цветочная п. Красный Холм Чернского района, автомобиль на перекрестке ул. Болдина и ул. Луговая в городе Щекино, сарай на ул. Л. Толстого поселка Первомайский Щекинского района, а также одноквартирный дом на ул. Строительная д. Пушкари Новомосковского района.