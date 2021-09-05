Где в Туле не будет электричества завтра, 6 сентября: публикуем адреса
Фото: Алексей ФОКИН
Электричества не будет по следующим адресам:
с 09:00 до 13:00 - ул. Октябрьская, 314;
с 09:00 до 17:00 - ул. Максимовского, 7, 9, 11, 9-а, 15, 11-а; ул. Тульского Рабочего полка, 2-а, 2-б, 3-25 (нечетн.), 2-18 (четн.); ул. Болдина, 9, 14, 15, 16; ул. Серебровская, 1-23 (нечетн.); ул. Ш. Руставели, 2-12 (четн.), 1-17 (нечетн.); ул. Короленко, 1, 3; ул. Джамбула, 2, 2-а, 4, 6, 8; п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40; ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ул. Ракетная, 6-12 (четн.), 9; ул. Овражная, 14-36 (четн.); ул. 3-я Овражная, 11-23 (нечетн.), 20-32 (четн.); ул. 2-я Волоховская, 21-29 (нечетн.); ул. 2-я Овражная, 10-20 (четн.); п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1-27 (нечет.), 2-26 (четн.), 2-б, 7-а, 19-а, 22-а; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зеленая, 1-13; ул. Транспортная, 15-23; ул. Клубная, 15-27 (нечетн.), 4-14 (четн.), 20, 22, 24, 26, 27-а, 25-а; ул. Центральная, 3-15 (нечетн.), 6-16 (четн.), 28; ул. Советская, 1, 3; ул. Циолковского, 36-56 (четн.), 65-87 (нечетн.); ул. Шевченко, 21, 27-37 (нечетн.), 50-82 (четн.), 58-а; ул. Железняка, 1-19 (нечетн.), 2-12 (четн.), 12-а, 18; ул. Лазо, 1-12; ул. Котовского, 1-16;
с 09:00 до 18:00 - ул. Староникитская, 10, 10-а; ул. Оборонная, 7-а, 9-а; ул. Староникитская, 10, 10-а; ул. Оборонная, 7-а, 9-а.