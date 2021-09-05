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Общество5 сентября 2021 17:00

4 миллиона рублей штрафа за торговлю немаркированным алкоголем получил предприниматель из Тульской области

Кимовский городской суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в торговле немаркированной алкогольной продукцией
Игорь КОПЫТОВ
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4 миллиона рублей штрафа за торговлю немаркированным алкоголем получил предприниматель из Тульской области

4 миллиона рублей штрафа за торговлю немаркированным алкоголем получил предприниматель из Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

С сентября 2020 года по апрель 2021 мужчина скупал и хранил в сарае с целью последующей продажи немаркированный алкоголь. В результате оперативных децствий сотрудники полиции изъяли у жителя Кимовска 48 пластиковых емкостей объемом 5 литров, 8 пластиковых емкостей по 10 литров и 1071 стеклянную бутылку с алкогольной и спиртосодержащей продукцией.

Общая стоимость нелегального спиртного превышала 321 тысячу рублей.

Решением суда мужчина оштрафован на 4 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.