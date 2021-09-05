4 миллиона рублей штрафа за торговлю немаркированным алкоголем получил предприниматель из Тульской области
Фото: Алексей ФОКИН
С сентября 2020 года по апрель 2021 мужчина скупал и хранил в сарае с целью последующей продажи немаркированный алкоголь. В результате оперативных децствий сотрудники полиции изъяли у жителя Кимовска 48 пластиковых емкостей объемом 5 литров, 8 пластиковых емкостей по 10 литров и 1071 стеклянную бутылку с алкогольной и спиртосодержащей продукцией.
Общая стоимость нелегального спиртного превышала 321 тысячу рублей.
Решением суда мужчина оштрафован на 4 миллиона рублей.
Приговор в законную силу не вступил.