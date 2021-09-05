902 раза за минувшие сутки обращались туляки в Единую городскую дежурно-диспетчерскую службу Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки в городе произошло 12 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Зафиксировано 4 аварийных отключения.

В самой оружейной столице пожаров не было, а вот по области – несколько: в неэксплуатируемых сооружениях на ул. Озерная с. Мещерино Плавского района, в г. Суворове, на ул. Луговая п. Дубовка и в с. Козлово Узловского района, а также в даче на ул. Озерная п. Шурс Киреевского района.