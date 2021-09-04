Полузащитник Руслан Камболов может пополнить ряды тульского «Арсенала» Фото: соцсети

Полузащитник Руслан Камболов в ближайшее время может стать игроком «Арсенала».

31-летний футболист последние два сезона провел в «Краснодаре», куда перешел из «Рубина». В Казани он выступал на протяжении пяти лет, а начинал карьеру в «Локомотиве».

Кстати, Камболов провел 6 матчей за сборную России, последний - в Лиге Наций против Швеции в ноябре 2018 года.

Напомним, что накануне главным тренером «Арсенала» назначен Миодраг Божович, который в сезоне 2017/2018 уже возглавлял команду.