Полузащитник Руслан Камболов может пополнить ряды тульского «Арсенала»
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Полузащитник Руслан Камболов в ближайшее время может стать игроком «Арсенала».
31-летний футболист последние два сезона провел в «Краснодаре», куда перешел из «Рубина». В Казани он выступал на протяжении пяти лет, а начинал карьеру в «Локомотиве».
Кстати, Камболов провел 6 матчей за сборную России, последний - в Лиге Наций против Швеции в ноябре 2018 года.
Напомним, что накануне главным тренером «Арсенала» назначен Миодраг Божович, который в сезоне 2017/2018 уже возглавлял команду.