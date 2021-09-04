В Туле суд перенес рассмотрение исков антипрививочников из «Щегловского вала» Фото: Алексей ФОКИН

В Пролетарском районном суде Тулы продолжают рассматривать иски сотрудников «Щегловского вала». Всего требования к предприятию заявили 18 отстраненных из-за отказа вакцинироваться работников.

3 сентября судом были приняты уточненные исковые заявления 3 истцов об увеличении своих требований в части морального вреда до 1 миллиона рублей, а два дела объединены в одно производство.

В ходе суда «Щегловский вал» назвал условие мировой — сотрудники должны пройти вакцинацию.

Следующее судебные заседания назначены на 16 и 17 сентября.