В Туле открылся волейбольный сезон турниром среди женских команд Фото: материалы пресс-служб

В трехдневном турнире принимают участие четыре команды. Это представители российской Суперлиги: «Тулица» из Тулы, «Динамо — Ак Барс» из Казани, «Динамо» из Краснодара, «Жетысу» из Казахстана.

В первом поединке между динамовскими командами непростую победу одержал коллектив из Татарстана – 3:2. А вот во встрече тулячек и казашек подопечные тренера Александра Перепелкина были на высоте – 3:0. Счёт по сетам – 25:16, 25:16 и 25:19.

Победитель турнира станет известен 5 сентября.