Во время расследования подельники частично возместили нанесенный ущерб Фото: Алексей ФОКИН

В Туле кладовщики «ДНС» присвоили 14 мобильных телефонов. Но избежать наказания подельникам не удалось.

Как было установлено в ходе судебного следствия, четверо туляков, работавших кладовщиками склада ООО «ДНС Ритейл», сговорившись между собой, с 11 по 20 февраля 2021 года украли 14 мобильных телефонов марок «Samsung» и «Apple iPhone», а также смарт-часы. Стоимость украденных товаров составила более 80 тысяч рублей.

Во время расследования подельники частично возместили нанесенный ущерб. Суд приговорил их к 1 году 9 месяцам колонии строгого режима, 250 и 350 часам обязательных работ и штрафу в 40 тысяч рублей.