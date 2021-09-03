В Киреевске директор предприятия заплатит 120 тысяч рублей за коррупцию

Сейчас все нарушения устранены Фото: Алексей ФОКИН

В Киреевске директор предприятия попался на коррупции. Теперь мужчина по суду должен будет заплатить несколько штрафов.

Как установило следствие, в сентябре 2020 года в филиал «Киреевский» ООО «Догрулар» трудоустроили бывшего муниципального служащего. Во время заключения трудового договора сведения о том, что он нашел новую работу, не были отправлены по прежнему месту его службы.

Районная прокуратура вынесла представление руководителю филиала, оштрафовав его на 120 000 рублей. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Сейчас все нарушения устранены.