В Туле утром 3 сентября центр и все Заречье стоят в пробках

Тульские улицы совершенно очевидно оказались не готовы к увеличению транспортного потока с наступлением осени. С другой стороны, все беды скорее всего проистекают из-за массового ремонта дорог, который должен был, по заверениям городских властей, закончиться еще в конце августа — самом начале сентября.

На данный момент стоит практически весь центр, пробка на Октябрьской растянулась аж до Пузакова, замерла на всем протяжении улица Луначарского. Менделеевская парализована полностью. Выезд с Ложевой на Пролетарскую Площадку показывает тоже 8 баллов.