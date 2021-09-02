В Туле, в Музейном квартале, открылся филиал музея-заповедника «Куликово поле» Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 2 сентября в Туле открылся четвертый по счету филиал федерального музея. На торжественной церемонии присутствовали председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, министр культуры РФ Ольга Любимова.

Новый филиал называется «Пространство «Археология». Здесь можно увидеть поистине уникальные археологические находки времен древней Тулы. А с другой – это современная интерактивная экспозиция для всей семьи, а самое главное - для самых маленьких посетителей.