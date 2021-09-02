Где в Туле не будет света завтра, 3 сентября: публикуем список адресов
Фото: Алексей ФОКИН
Ограничения в подаче электричества коснутся следующих адресов:
с 09:00 до 13:00 - ул. Тимирязева, 101, 101-а, 101-б;
с 09:00 до 17:00 - ул. Коксовая, 2-16 (четн.), 14-а, 4-а, 3-13 (нечетн.); ул. Тульского Рабочего полка, 2-а, 2-б, 3-25 (нечетн.), 2-18 (четн.); ул. Болдина, 9, 14, 15, 16; ул. Серебровская, 1-23 (нечетн.); ул. Ш. Руставели, 2-12 (четн.), 1-17 (нечетн.); ул. Короленко, 1, 3; ул. Джамбула, 2, 2-а, 4, 6, 8;
с 09:00 до 18:00 - пр-т Ленина, 121, 123; ул. Н. Руднева, 66, 66-а, 68, 70, 72.