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Общество2 сентября 2021 17:02

В первый день выставки «Пластмассовый мир» тулякам предложат поучаствовать в «Биореакторе»

Мероприятие пройдет на базе тульского экзотариума в Центральном парке
Игорь КОПЫТОВ
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В первый день выставки «Пластмассовый мир» тулякам предложат поучаствовать в «Биореакторе»

В первый день выставки «Пластмассовый мир» тулякам предложат поучаствовать в «Биореакторе»

Фото: материалы пресс-служб

В честь открытия новой выставки будет посвящен тематический день «В окружении пластмассы». 4 сентября 11:00 до 17:00 туляки смогут поучаствовать в творческой мастерской, свои двери распахнет лекторий «Биореактор» с темой «Пластмассовый мир победил?»

Экоактивисты Тулы в этот день подготовят для участников мастер-классы по второй жизни вещей, расскажут о многоразовой альтернативе и ответят на вопросы, связанные с раздельным сбором отходов.

Специальные гости на открытии мероприятия в 11.00, перед входом в зоопарк - экокоманда M.A.G.I.K. и школа танцев LOOK AT ME.