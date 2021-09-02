В Тульской области на 2,5 года осудили юношу, в ДТП по вине которого погибла пенсионерка Фото: материалы пресс-служб

Утром 21 мая 2021 года 17-летний житель поселка Куркино в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем марки «ВАЗ 2105». Не справившись с управлением, на плотине, соединяющей улицы Октябрьская и Дмитрия Донского, подросток выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем марки Daewoo Nexia. В результате столкновения «Жигули» отбросило на идущую по обочине 63-летнюю женщину, которая от полученных повреждений скончалась на месте. В дополнение ко всему юноша покинул место происшествия.

Молодой человек был признан виновным по п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Суд учел мнение государственного обвинителя и приговорил водителя к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года.

Приговор в законную силу не вступил.