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Общество2 сентября 2021 15:04

Государственная инспекция труда в Туле не обнаружила признаков насилия в смерти работника Музея оружия

Завершена проверка по факту смерти уборщика
Игорь КОПЫТОВ
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Государственная инспекция труда в Туле не обнаружила признаков насилия в смерти работника Музея оружия

Государственная инспекция труда в Туле не обнаружила признаков насилия в смерти работника Музея оружия

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Напомним, 3 июля в помещении технического персонала было обнаружено тело уборщика территории. Признаков насилия первично обнаружено не было. Вместе с тем проведено расследование.

В итоге инцидент квалифицировали как несчастный случай не связанный с производством. Решается вопрос о привлечении юридического и должностных лиц к административной ответственности за нарушения трудового законодательства.