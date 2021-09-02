Государственная инспекция труда в Туле не обнаружила признаков насилия в смерти работника Музея оружия Фото: Игорь КОПЫТОВ

Напомним, 3 июля в помещении технического персонала было обнаружено тело уборщика территории. Признаков насилия первично обнаружено не было. Вместе с тем проведено расследование.

В итоге инцидент квалифицировали как несчастный случай не связанный с производством. Решается вопрос о привлечении юридического и должностных лиц к административной ответственности за нарушения трудового законодательства.