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Звезды2 сентября 2021 14:16

На выходных на одном из федеральных телеканалов покажут премьеру «Фактора страха», снятого в Тульской области

В шоу снимались популярные певцы, актеры, ведущие, блогеры и спортсмены
Игорь КОПЫТОВ
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На выходных на одном из федеральных телеканалов покажут премьеру «Фактора страха», снятого в Тульской области

На выходных на одном из федеральных телеканалов покажут премьеру «Фактора страха», снятого в Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

В каждом выпуске известные люди преодолевают испытания, связанные с огнем, водой, высотой и различными фобиями.

Съемки 8 серий проходили на территории Тулы и области. Основными локациями стали главные достопримечательности региона - Тульский кремль, Казанская набережная, Белоусовский парк, а также аэродром Клоково, Романцевские горы, Рождественский и Дубенский карьеры.