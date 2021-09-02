Пятый международный театральный фестиваль «Толстой» представит на тульской земле особые спецпроекты Фото: материалы пресс-служб

В число специальных проектов этого года вошли цикл лекций о театре, открытый разговор с актрисой Евгений Симоновой, а также работы лидеров современного театра – режиссеров Дмитрия Волкострелова, Елены Ненашевой и известных драматургов – Олжаса Жанайдарова, Ярославы Пулинович и Светланы Баженовой. Т

ак, 3 сентября на «Октаве» развернется сайт-специфик спектакль «Сила Слова» Елены Ненашевой и театральной компании «Июльансамбль» (Москва).

3, 4, 5 сентября с 12:00 до 17:00 посетителям фестиваля будут доступны аудиопроекты и пешеходные маршруты «Война и мир. Путешествие», «”Война и мир” своими шагами», «Лев Толстой: Бегство из рая».

4 сентября в 17:00 состоится открытый разговор с народной артисткой России, актрисой Московского академического театра им. Вл. Маяковского Евгенией Симоновой.

В тот же день, в 20:00 Театр на Соборной (Рязань) представит читку документальной пьесы «Толстой о людях. Люди о Толстом».

Кстати, организаторы обещают, что добраться до музея-усадьбы в дни фестиваля будет проще простого. Так, маршруты с предоставлением льгот №114 и №117 (Щекино – Тула) будут курсировать с 04:30 до 22:45, а коммерческие маршруты №114К, №117К и №280 (Щекино – Тула – Советск) 3 и 4 сентября – с 05:50 до 00:30, а 5 сентября – с 05:50 до 01:00. Кроме того, в вечернее время до остановок общественного транспорта будет организован трансфер.