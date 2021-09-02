В единый день голосования 2021 года в Тульской области будут работать более 60 именных и тематических избирательных участков

Именные участки существуют в каждом районе Тульской области.

Тогда первыми участкам были присвоены имена известных людей и знаковых событий: «Лев Толстой» и «Куликово поле».

В основу легла идея популяризации исторических мест Тульской области – края с богатой историей, достопримечательности которого известны далеко за пределами его границ. Ясная Поляна, Куликово Поле, оружие, самовары и пряники – главные бренды нашего региона.

Именные участки не только напоминают о богатой истории тульского края. Растет электоральная активность. Явка избирателей на именных участках традиционно фиксируется выше, чем на обычных. Теперь такие участки существуют в каждом районе Тульской области. В единый день голосования 2021 года, в дни проведения выборов депутатов Государственной Думы РФ и Губернатора Тульской области, в Тульской области откроются более 60 именных и тематических избирательных участков.

На избирательном участке «Филимоновская игрушка» (п.Одоев) можно будет не только познакомиться с историей старинного народного промысла, но и расписать игрушку своими руками. На участке «Белевская пастила» (г.Белев) – раскроют секрет приготовления местного лакомства. На участках «Тула самоварная» и «Тульский пряник» вспомнят традиции тульского чаепития.

Особое внимание в этом году будет приковано к избирательному участку имени академика АМН, вирусолога М.П. Чумакова – уроженца поселка Епифань Тульской области. Чумаков был основателем и первым директором Института полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН, который сегодня носит имя ученого. В 2021 году сотрудниками ФГУП «ПИПВЭ им. М.П. Чумакова» была разработана вакцина от COVID-19 КовиВак. В дни голосования рядом с участком будет работать выездной пункт вакцинации, где избиратели смогут привиться от коронавирусной инфекции. Внутри участка развернется выставка о жизни Чумакова.

В дни голосования на именном избирательном участке «Исток Дона» (г.Новомосковск) запустят движение детской железной дороги. А на участке Льва Толстого (д.Ясная Поляна) предложат принять участие в альтернативном голосовании и выбрать любимое произведение великого русского писателя.

Кстати, на выборах депутатов Государственной Думы РФ избиратели со всей страны могут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» и проголосовать на именных участках, совместив познавательную поездку в тульский край с участием в выборах.