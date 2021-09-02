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Происшествия2 сентября 2021 12:37

Житель Тульской области проломил стену сарая и украл комплект зимних шин

Подозреваемого в краже установили сотрудники полиции в Кимовске
Игорь КОПЫТОВ
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Житель Тульской области проломил стену сарая и украл комплект зимних шин

Житель Тульской области проломил стену сарая и украл комплект зимних шин

Фото: Алексей ФОКИН

Похититель знал, что местная жительница хранит свое имущество в сарае около дома по месту жительства. Для того, чтобы проникнуть внутрь, ему пришлось сломать заднюю деревянную стену постройки. Предметом посягательства стал комплект зимних шин на литых дисках.

Изучая следы, обнаруженные на месте происшествия, полицейские установили личность злоумышленника — им оказался 26-летний неработающий ранее судимый местный житель. Теперь ему грозит реальный тюремный по статье 158 УК РФ.