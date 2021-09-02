883 раза обращались туляки за помощью в единую дежурно-диспетчерскую службу города за минувшие сутки Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки в Туле произошло 27 ДТП, в которых пострадали 2 человека.

По холодному водоснабжению и водоотведению зафиксировано 1 аварийное отключение. Ситуация уже устранена.

Вместе с тем, по всей тульской области произошло 4 пожара - в блоке сараев на ул. Школьная в поселке Новая Огаревка Щекинского района, в надворной постройке на ул. Калинина в Ясногорске, в неэксплуатирумом сооружении на ул. Первомайская в Белеве. Горела также солома в тюках на ул. Строителей в поселке Механизаторов в Тепло-Огоревском районе.