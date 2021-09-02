В Тульской области госучреждение «подарило» свою недвижимость предпринимателю

В Тульской области госучреждение «подарило» сврю недвижимость предпринимателю Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что муниципальное унитарное предприятие «Специализированное обслуживание населения» в городе Ефремове, никак не согласовывая свои действия с местной администрацией, предоставило индивидуальному предпринимателю в безвозмездное пользование помещение сторожки. Тем самым муниципалитету был нанесен финансовый ущерб.

На данный момент нарушение устранено, необходимые документы между сторонами заключены, но, тем не менее, директор организации привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.1 КоАП РФ - самоуправство.