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Общество2 сентября 2021 10:20

В Тульской области госучреждение «подарило» свою недвижимость предпринимателю

Мерами прокурорского реагирования пресечены нарушения законодательства о распоряжении муниципальным имуществом
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области госучреждение «подарило» сврю недвижимость предпринимателю

В Тульской области госучреждение «подарило» сврю недвижимость предпринимателю

Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что муниципальное унитарное предприятие «Специализированное обслуживание населения» в городе Ефремове, никак не согласовывая свои действия с местной администрацией, предоставило индивидуальному предпринимателю в безвозмездное пользование помещение сторожки. Тем самым муниципалитету был нанесен финансовый ущерб.

На данный момент нарушение устранено, необходимые документы между сторонами заключены, но, тем не менее, директор организации привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.1 КоАП РФ - самоуправство.