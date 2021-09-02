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Происшествия2 сентября 2021 10:10

В Тульской области медсестра торговала прививочными сертификатами

В Веневском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о взятке за выдачу фиктивного прививочного сертификата
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области медсестра торговала прививочными сертификатами

В Тульской области медсестра торговала прививочными сертификатами

Фото: Алексей ФОКИН

Жительница Венева, занимая должность старшей медицинской сестры в ГУЗ «Веневская ЦРБ», 24 мая 2021 года за тысячу рублей оформила фиктивный прививочный сертификат. Это выявила прокурорская проверка исполнения законодательства при оказании медицинских услуг по вакцинации против COVID-19.

Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ - получение взятки в размере, не превышающем 10 тыссяч рублей.