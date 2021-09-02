В Тульской области медсестра торговала прививочными сертификатами Фото: Алексей ФОКИН

Жительница Венева, занимая должность старшей медицинской сестры в ГУЗ «Веневская ЦРБ», 24 мая 2021 года за тысячу рублей оформила фиктивный прививочный сертификат. Это выявила прокурорская проверка исполнения законодательства при оказании медицинских услуг по вакцинации против COVID-19.

Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ - получение взятки в размере, не превышающем 10 тыссяч рублей.