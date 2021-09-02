В течение месяца жители Тульской области смогут стерилизовать животных на льготных условиях Фото: Игорь КОПЫТОВ

С 6 сентября по 6 октября в государственных учреждениях ветеринарии Тульской области будет проводиться месячник льготной стерилизации животных. В рамках акции владельцы собак и кошек смогут прооперировать питомцев по сниженной цене.

Для принятия участия необходимо записаться в учреждении ветеринарии, входящим в список участников месячника. Операции будут проводиться по предварительной записи.