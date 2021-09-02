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Общество2 сентября 2021 9:38

В течение месяца жители Тульской области смогут стерилизовать животных на льготных условиях

В Туле пройдёт месячник льготной стерилизации животных
Игорь КОПЫТОВ
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В течение месяца жители Тульской области смогут стерилизовать животных на льготных условиях

В течение месяца жители Тульской области смогут стерилизовать животных на льготных условиях

Фото: Игорь КОПЫТОВ

С 6 сентября по 6 октября в государственных учреждениях ветеринарии Тульской области будет проводиться месячник льготной стерилизации животных. В рамках акции владельцы собак и кошек смогут прооперировать питомцев по сниженной цене.

Для принятия участия необходимо записаться в учреждении ветеринарии, входящим в список участников месячника. Операции будут проводиться по предварительной записи.