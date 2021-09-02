Кадетской школе в поселке Первомайский Тульской области присвоили имя Чуйкова Фото: соцсети

Первомайская кадетская школа теперь носит имя Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова. Василий Иванович Чуйков – уроженец села Серебряные Пруды Веневского уезда Тульской губернии. Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. С 1942 по 1946 год командовал 62-й армией, отличившейся в Сталинградской битве.

После войны – главнокомандующий Группой советских войск в Германии, главнокомандующий Сухопутными войсками СССР, замминистра обороны СССР, начальник войск гражданской обороны СССР.

Переименование школы сделано в целях воспитания у обучающихся чувства патриотизма, развития и углубления знаний об истории и культуре России.