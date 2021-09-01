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Спорт1 сентября 2021 17:27

Тульская АКМ завоевала серебро на турнире клубов Высшей хоккейной лиги

В истории АКМ это был первый турнир подобного уровня
Игорь КОПЫТОВ
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Тульская АКМ завоевала серебро на турнире клубов Высшей хоккейной лиги

Тульская АКМ завоевала серебро на турнире клубов Высшей хоккейной лиги

Фото: материалы пресс-служб

Традиционный предсезонный хоккейный турнир имени Валерия Шилова с участием пяти команд ВХЛ прошел Санкт-Петербурге.

Туляки по результатам четырех матчей с командами «СКА-Нева», «Химик», «Динамо-СПб» и «Нефтяник» стали вторыми, уступив лишь хозяевам – петербургскому «Динамо».

Уже через неделю, 8 сентября, команда стартует в регулярном Чемпионате среди мужских команд КХЛ в Альметьевске, где сыграет с «Нефтяником», а 20 сентября впервые сыграет на домашнем льду в Туле против «Химика».