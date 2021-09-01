Где в Туле не будет света завтра, 2 сентября: публикуем список адресов
Фото: Алексей ФОКИН
Ограничения в подаче электричества коснутся следующих адресов:
с 08:30 до 17:00 - ул. Менделеевская, 8, 13; ул. Станиславского, 95-113 (нечетн.), 94-118 (четн.); ул. 3-я Гостеевская, 6, 7; ул. 2-я Гостеевская, 11, 12, 13, 14; ул. Ак. Павлова, 143-163 (нечетн.); ул. Водоохранная, 54, 55, 56; ул. Рязанская, 5-д;
с 09:00 — 13:00 - п. Косая Гора: ул. Шмидта, 3-13 (нечетн.), 2, 6, 8, 10; ул. М. Горького, 1, 2; ул. Победы, 30;
с 09:00 до 16:00 — ул. Металлургов, 106, 108;
с 09:00 до 17:00 - ул. Дульная, 2-42, 58-68 (четн.), 3-27, 33-37 (нечетн.), 7-а, 9-а, 26-а, 28-а, 20-б, 22-б, 48-а, 62-б, 66-а; ул. Арсенальная, 195-207 (нечетн.), 144, 146, 148; ул. Литейная, 119-133 (нечетн.); ул. Курская, 20-в, 22-б; п. Косая Гора, ул. Папанина, 1-33 (нечетн.), 33-а, 2-38 (четн.); ул. Маяковского, 1-41 (нечетн.), 2-40 (четн.), 2-а; ул. Вахрушева, 1-а, б, 3, 3-а, 5, 6, 8; п. Горелки: ул. Мирная, 1-8, 8-а; пер. Охотный, 2, 6, 7; пер. Соснянский, 7-13 (нечетн.); ул. Макаренко, 12-20 (четн.), 17-25 (нечетн.); ул. Коксовая, 2-16 (четн.), 14-а, 4-а, 3-13 (нечетн.); ул. Бабякина, 2-12 (четн.); ул. Кутузова, 151-175 (нечетн.); ул. Стахановская, 1-13 (нечетн.), 2-10 (четн.); ул. Коксовая, 1, 2; ул. Газовая, 1-13 (нечетн.), 2-12 (четн.), 4-а; ул. Подъемная, 1-14; ул. Волкова, 21-37 (нечетн.), 16-24 (четн.).