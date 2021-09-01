В результате ДТП мальчик получил серьезные травмы, и его отвезли в больницу Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске десятилетний мальчик попал под колеса автомобиля. Ребенок перебегал дорогу в неустановленном месте.

По предварительной информации, 31 августа около 11:45 на улице Орджоникидзе 30-летний мужчина, будучи за рулем «Isuzu», наехал на 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неустановленном месте. Пешеходный переход при этом был в зоне видимости.

В результате ДТП мальчик получил серьезные травмы, и его отвезли в больницу. Ребенок перебегал дорогу в отсутствие взрослых.