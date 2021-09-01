Очередной всплеск заболеваемости может возникнуть в конце сентября Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области более 35 % жителей привиты одним компонентом вакцины против коронавируса. Вместе с нашим регионом согласно статистике на конец августа 2021 года указанный процент вакцинированных наблюдается в Москве и Московской области, республиках Мордовии и Чечня, а также на Чукотке.

В целом, число новых случаев COVID за сутки 31 августа впервые с июня опустилось ниже 18 тыс., однако эксперты считают, что очередной всплеск заболеваемости ковид может возникнуть в конце сентября — начале октября, так как столкнутся сразу три фактора: сезонный грипп, COVID-19 и возвращение из отпусков.