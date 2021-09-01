4 сентября в Тульском областном онкодиспансере пройдет день открытых дверей

В рамках мероприятия женщины могут пройти консультацию врача-онколога, сдать цитологический мазок на АК шейки матки, сдать кровь на онкомаркер СА-125, пройти маммографию женщинам старше 39 лет, УЗИ молочных желез по показаниям. Мужчины смогут сдать кровь на онкомаркер ПСА, а все пациенты вне зависимости от пола - сдать кал на скрытую кровь.

Пациентам старше 55 лет, со стажем курения более 30 лет, не проходившие КТ в последние 5 лет, могут по поводу других заболеваний выполнить низкодозовую КТ органов грудной клетки в рамках скрининга рака легкого.

День открытых дверей пройдет 4 сентября 2021 года с 8:00 до 14:00 по адресу: г. Тула, ул. Плеханова, 201-а.

Прием будет осуществляться по предварительной записи через Call-центр по тел.: 8 (4872) 33-81-41.

При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.