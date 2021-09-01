В Новомосковске из огня спасли ребенка

Из дома эвакуировали 13 человек Фото: материалы пресс-служб

Сообщение о возгорании в квартире на улице Молодежная поступило на пульт дежурным около 14:20. К месту пожара приехали два пожарных расчета и автолестница.

Через 20 минут после прибытия пожарным удалось потушить пожар. Также они эвакуировали 13 человек, среди которых был и ребенок. Еще одного жителя дома вывели по лестнице.

В результате возгорания пострадавших нет. В квартире выгорела комната и балкон, также закоптилась вся площадь помещения. Причина происшествия выясняется.