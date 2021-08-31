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Происшествия31 августа 2021 16:35

В Богородицке коммунальная авария оставила без воды более 20 тысяч жителей

Воду отключили 30 августа - сначала промывали систему, а потом произошел прорыв на магистральной трубе
Елена Иргиз
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К этому часу вода уже поступила в отключенные дома

К этому часу вода уже поступила в отключенные дома

Фото: Алексей ФОКИН

В Богородицке коммунальная авария оставила без воды более 20 тысяч жителей. Без водоснабжения остались почти 2500 домов, среди них 7 детских садов. Воду отключили 30 августа - сначала промывали систем, а потом произошел прорыв на магистральной трубе между четвертой и пятой скважинами Васильевского водозабора.

К 14:00 31 августа прорыв устранили и систему начали заполнять водой. К этому часу вода уже поступила в отключенные дома.