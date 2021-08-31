К этому часу вода уже поступила в отключенные дома Фото: Алексей ФОКИН

В Богородицке коммунальная авария оставила без воды более 20 тысяч жителей. Без водоснабжения остались почти 2500 домов, среди них 7 детских садов. Воду отключили 30 августа - сначала промывали систем, а потом произошел прорыв на магистральной трубе между четвертой и пятой скважинами Васильевского водозабора.

К 14:00 31 августа прорыв устранили и систему начали заполнять водой. К этому часу вода уже поступила в отключенные дома.