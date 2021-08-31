Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия31 августа 2021 16:11

Туляка будут судить за избиение соседа по общежитию

Мужчины подрались по пьянке
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Пролетарский районный суд

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Пролетарский районный суд

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле местный житель пойдет под суд за избиение соседа по общежитию. Мужчины подрались по пьянке.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, ночью 16 мая 2021 года 38-летний туляк напился и избил своего 44-летнего соседа по общежитию, нанеся последнему не менее 10 ударов ногами по голове.

Сейчас подозреваемый арестован. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Пролетарский районный суд.