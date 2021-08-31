Туляка будут судить за избиение соседа по общежитию

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Пролетарский районный суд Фото: Алексей ФОКИН

В Туле местный житель пойдет под суд за избиение соседа по общежитию. Мужчины подрались по пьянке.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, ночью 16 мая 2021 года 38-летний туляк напился и избил своего 44-летнего соседа по общежитию, нанеся последнему не менее 10 ударов ногами по голове.

Сейчас подозреваемый арестован. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Пролетарский районный суд.