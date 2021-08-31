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Происшествия31 августа 2021 13:22

Туляк забрал из подъезда оставленный соседом ноутбук и теперь осужден за кражу

В Туле сотрудники полиции установили подозреваемого в краже
Игорь КОПЫТОВ
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Туляк забрал из подъезда оставленный соседом ноутбук и теперь осужден за кражу

Туляк забрал из подъезда оставленный соседом ноутбук и теперь осужден за кражу

Фото: Алексей ФОКИН

По предварительным данным, законный владелец ноутбука оставил его без присмотра в подъезде многоквартирного дома, уйдя на время в квартиру. Этим воспользовался его сосед — забрал гаджет и скрылся с ним.

При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили личность злоумышленника. Им оказался 36-летний мужчина, у которого похищенное обнаружено и изъято. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ.