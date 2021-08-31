В ДТП под Щекино Тульской области пострадал годовалый ребенок Фото: материалы пресс-служб

30 августа в 15:10 на 6-м километре автодороги «Щекино – Ломинцево» 31-летний молодой человек за рулем Chevrolet Niva выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada 2114, под управлением 33-летней женщины.

В результате ДТП пострадала сама автоледи и ее пассажир — годовалый мальчик, которые были отпущены после оказания медицинской помощи.

Кстати, водитель автомобиля Chevrolet отказался от прохождения медосвидетельствования.