Жвачный грабеж по-тульски: при задержании мужчина оказал сопротивление полицейским Фото: материалы пресс-служб

Так, по данным следствия, вечером 14 августа в одном из супермаркетов на улице Металлургов в Туле, злоумышленник попытался похитить несколько упаковок жевательной резинки общей стоимостью более 2700 рублей, спрятав товар в имеющийся у него пакет. Работники магазина попытались задержать мужчину, но тот выбежал на улицу. Там он оказал сопротивление уже вызванным сотрудникам полиции, ударив участкового уполномоченного кулаком в область груди.

Теперь 31-летний ранее судимый безработный мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ.