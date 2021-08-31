«Ростелеком» расширил возможности мобильного приложения Visit Tula для туристов

«Ростелеком» совместно с комитетом Тульской области по развитию туризма выпустил обновленную версию мобильного приложения Visit Tula для путешественников. Специалисты «Ростелекома» приняли участие в разработке программного обеспечения и создании нового визуального облика платформы. Теперь у пользователей появилась возможность слушать аудиогид в самом приложении, а также оставлять отзыв о любом туристическом объекте и выставлять ему оценку. Кроме того, мобильное приложение Visit Tula пополнилось цифровым помощником — чат-ботом на основе искусственного интеллекта. Это позволило минимизировать время ожидания ответа для пользователей и в формате диалога информировать туристов об отдыхе в Тульской области.

Мобильное приложение Visit Tula запущено в конце 2019 года. Оно знакомит пользователей с достопримечательностями, музеями и парками Тульского края, рассказывает о предстоящих культурных, спортивных и других событиях в регионе. Здесь можно найти места расположения туристско-информационных центров, парковок, вокзалов, автостанций, гостиниц, кафе и ресторанов, пунктов проката, определить зоны Wi-Fi и многое другое.

Лариса Соломатина, председатель комитета Тульской области по развитию туризма:

«В настоящее время все сильнее растет конкуренция между регионами в сфере туризма. Чтобы гостям было комфортно на тульской земле, мы постоянно развиваем сервисы и повышаем качество оказываемых услуг. Совсем недавно на туристическом портале visittula.com был запущен чат-бот. Сейчас этот электронный помощник появился и в мобильном приложении. Также в мобильном приложении стало возможным оставлять обратную связь. Для нас это очень важно, так как позволяет более адресно и оперативно отвечать на запросы туристов».

В мобильном приложении Visit Tula зарегистрированные пользователи могут получать скидки и бонусы у партнеров программы лояльности при посещении экскурсий, а также в ресторанах, кафе, гостиницах и на других объектах туриндустрии, которые прошли добровольную сертификацию «Одобрено VISITTULA.COM» и подтвердили высокий уровень качества оказываемых услуг. По мере прохождения сертификации приложение дополняется и другими местами, расположенными на территории Тульской области.

В приложении также есть возможность приобретения электронных билетов в музеи и на концертные площадки — при входе достаточно предъявить билет на мобильном устройстве.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«При разработке цифровых сервисов наш главный приоритет — удобство и комфорт пользователя. Мобильное приложение Visit Tula — надежный помощник для путешественников по Тульскому региону. Причем не только для россиян, но и для иностранных гостей — приложение доступно на русском и английском языках. На интерактивной карте можно определять свое местоположение, строить передвижения с расчетом временных затрат. А теперь еще появилась возможность в самом приложении слушать аудиогид о достопримечательностях. Я уверен, что пользователи оценят все преимущества нашего продукта по достоинству».

Мобильное приложение Visit Tula в 2020 году вошло в топ-10 номинации «Цифровой туризм» Премии Рунета — главной награды интернет-отрасли в России.

Загрузить Visit Tula можно в AppStore или Google Play. Продукт интегрирован с различными системами автоматизации и служит также хорошим инструментом для объектов туриндустрии.