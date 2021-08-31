В Тульской области ликвидировано почти два десятка боеприпасов времен Великой Отечественной Фото: материалы пресс-служб

В поселке Первомайском Щекинского района были найдены 6 гранат Ф-1, противотанковая мина ПМ-57 и 10 артиллерийских снарядов калибром 45 мм времен Великой Отечественной войны. А в деревне Юдинка Воловского района обнаружен и артиллерийский снаряд калибром 100 мм.

Все опасные находки успешно ликвидированы группой выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы ГУТО «УПС».

Специалисты напоминают, что при обнаружении взрывного устройства, гранаты или снаряда ни в коем случае не стоит к ним подходить близко, прикасаться и немедленно сообщить о находке в полицию или службу спасения.