911 раз обращались туляки за помощью в единую дежурно-диспетчесркую службу города за минувшие сутки Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки в Туле произошло 36 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Также спасатели тушили 2 пожара - в частном жилом доме на ул. Маяковского и в неэксплуатируемом строении в поселке Ленинский-1, на ул. Советская. В целом по региону зарегистрировано 7 техногенных пожаров - в многоквартирных жилых домах в городе Советск на ул. ВОХР Щекинского района и в деревне Слобода Дубенского района, частных домовладений в деревнях Ясная Поляна и Баздрево, а также в неэксплуатируемом строении в поселке Химиков-2 Новомосковского городского округа. Пострадавших во всех случаях нет.

По холодному водоснабжению и водоотведению в областной столице зафиксировано 1 аварийное отключение, по электроснабжению – столько же.